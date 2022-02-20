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الرياضة

فرتول: “لم نخسر التأهل بعد ونعمل على تحضير لاعباتنا لمباراة العودة”

بقلم كريم تيغرمت
فرتول: “لم نخسر التأهل بعد ونعمل على تحضير لاعباتنا لمباراة العودة”
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أبدت مدرب المنتخب الوطني النسوي، راضية فرتول، تفائلها في قدر ة لاعبات الخضر، على تجاوز عقبت جنوب افريقيا ضمن تصفيات “الكان”

وصرحت فرتول: “اللاعبات واجهن صعوبات للتأقلم مع الأجواء المناخية في افريقيا، رغم ذلك وقفوا الند للند أمام منافسنا”

كما أضافت مدربة المنتخب الوطني النسوي: “سنعمل على استرجاع اللاعبات من الناحية النفسية والبدنية، لتحضيرهم لمباراة العودة”

وتابعت راضية فرتول: “لم نخسر التاهل بعد، لو نرفع التحدي، وتكون العزيمة كبيرة، بإمكاننا تحقيق الهدف المنشود”.

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