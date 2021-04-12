فرتول: “نطمح لتشبيب المنتخب النسوي تحضيرا لكان 2022”

الرياضة
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فرتول: “نطمح لتشبيب المنتخب النسوي تحضيرا لكان 2022”
بقلم كريم.تيغرمت

تحدثت مدربة المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، راضية فرتول، عن التربص الجاري بمركز سيدي موسى، والسياسة المتبعة لتشبيب المنتخب النسوي.

وصرحت فرتول، لموقع الفاف: “دخلنا في تربص تحضيري انتقائي بـ34 لاعبة، منهم 5 حارسات مرمى، ومن بينهم أكثر من 12 لاعبة أقل من 21 عاما”.

وأضافت مدربة المنتخب الوطني النسوي: “نتبع سياسة التشبيب في تحضير منتخبنا الوطني تدريجيا للمنافسات المقبلة”.

وأردفت: “هدفنا على المدى القصير هو التأهل لنهائيات الطبعة المقبلة من كأس أمم إفريقيا 2022 المقررة بالمغرب”.

وكشفت راضية فرتول: “تلقينا دعوة من الاتحاد العربي لكرة القدم، من أجل المشاركة في بطولة عربية والمقررة في القاهرة ما بين 26 أوت إلى 16 سبتمبر”.


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