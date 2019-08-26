“فرتيال” تحتج على تعيين مسير إداري لها.. لسنا ملكا لعلي حداد

أصدرت الإدارة العامة لمؤسسة فرتيال بيانا أشارت فيه لعدم رضاها عن معاملتها كفرع من مجمع رجل الأعمال المحبوس علي حداد.

وجاء البيان مباشرة بعد إعلان العدالة تعيين متصرفين إداريين على رأس المؤسسات التي يوجد مسؤولوها أو ملاكها محل تدابير قانونية.

وقال البيان إن رجل الأعمال علي حداد لا يمتلك إلا نسبة صغيرة من أسهم المؤسسة، قدّرها البيان بـ17 بالمئة.

وشدد البيان الذي حمل توقيع مدير الشركة ستيفان ديود على أن حداد بتلك النسبة من الأسهم بعيد على أن يكون صاحب القرار فيها.

وطالب البيان العدالة بتصحيح الوضعية التي أصبحت فيها الشركة، وعدم التعامل معها كفرع من فروع مجمع حداد.

كما كشف البيان عن أن محاميي فارتيال يعملون على إقناع العدالة بالتراجع عن جميع القرارات التي اتخذتها في حقها.

وأشار مدير فارتيال في البيان، إلى أن العمال لن يتمكنوا من تسلم رواتب شهر أوت، بسبب تجميد حسابات الشركة البنكية.

يذكر أن علي حداد المحبوس حاليا و المتهم في قضايا فساد، يمتلك 17 بالمائة من رأس مال الشركة.

وتعود نسبة 49 بالمائة من رأسمال الشركة لغروبو فيلامير الإسباني و36 بالمائة لمؤسسة اسميدال.

ويعود شراء حداد لحصته من الشركة لحقبة وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب.

وكان الشريك الإسباني يحوز على 66 بالمائة من الشركة قبل أن يتنازل عن 17 بالمائة منها لحداد.

وأثارت صفقة بيع جزء من أسهم الشريك الإسباني لحداد الكثير من الجدل في ذلك الوقت، حول قانونية الصفقة من عدمها.

وبموجب حق الشفعة المنصوص عليه في القانون، فإن شركة أسميدال العمومية كان يفترض بها أن تستحوذ على تلك الأسهم.