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الرياضة

فرجاني الساسي :”براهيمي لاعب كبير وقادر على تقديم الإضافة لـ “الخضر” “

بقلم عزيز طالبي
فرجاني الساسي :”براهيمي لاعب كبير وقادر على تقديم الإضافة لـ “الخضر” “
فرجاني الساسي
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أبدى الدولي التونسي فرجاني الساسي ثقته الكبيرة في تقديم الدولي الجزائري ياسين براهيمي الإضافة المرجوة منه من قبل المسؤولين عن المنتخب الوطني.

وقال فرجاني السابق زميل براهيمي في نادي الغرافة القطري، في تصريح له للإعلام القطري عقب مباراة فريقه أمام الريان “أتمنى التوفيق لياسين براهيمي، أكيد أنه رجع و أتمنى أن يسعد الجمهور الجزائري، براهيمي لاعب كبير”.

كما أضاف فرجاني ” متأكد أنه سيقدم الإضافة المرجوة منه من الجزائريين، و بالتوفيق للمنتخب الجزائري”.

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