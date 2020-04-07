فرحات آيت علي: لدينا المطاحن الكافية ولن نسجل أي ندرة في المواد الغذائية

طمأن وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، جميع المواطنين أنه لن يتم تسجيل أي نقص في التزويد بالمواد الغذائية الأساسية خلال هذا الظرف الإستثنائي.

وقال آيت علي، اليوم الثلاثاء في تصريح له للإذاعة الوطنية الثانية، “أطمئن جميع المستهلكين أنه لن يتم تسجيل أي نقص في المواد الغذائية الأساسية”.

وأضاف وزير الصناعة قائلا “الجزائر تملك عدد كبيرا من المطاحن، لذلك لن نسجل أي نقص في المواد الإستهلاكية”.

مشيرا في السياق ذاته أن “الجزائر تملك كميات معتبرة ووافية من الذرة والقمح ، لذلك لا داعي للقلق بخصوص تسجيل اي ندرة، في هذا الظرف الذي تعيشه البلاد”.

وبخصوص نقص التموين بمادة السميد أكد آيت علي “أن هذا راجع للإستهلاك المفرط للمادة، فتخوف المواطنين والطلب الزائد على السميد خلق الندرة في بعض المحلات لا اكثر”.