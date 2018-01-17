فرحات أحسن لاعب لشهر ديسمبر

أختير الدولي الجزائري زين الدين فرحات، كأحسن لاعب لشهر ديسمبر، في تشكيلة فريقه لوهافر الفرنسي، نظير تألقه الشهر المنصرم.

واستحق زين الدين فرحات، هذا اللقب، لتألقه منذ انطلاقة الموسم الجاري مع فريقه لوهافر، في بطولة الدرجة الثانية الفرنسية.

وتفوق فرحات، على العديد من زملائه في الفريق، من المرشحين لهذا اللقب، على غرار المهاجم المعار من نادي ليون ماتيتا.

هذا وأصبح فرحات، مدلل جماهير ناديه لوهافر، الذي رفضت إدارته كل العروض المقترحة من عديد الأندية الفرنسية للظفر بخدماته.

حيث يطمح النادي، لإستغلال تألق متوسط ميدان الخضر، في سعيها لتحقيق هدفها في الصعود هذا الموسم للدرجة الأولى الفرنسية.