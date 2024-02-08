فرحات: “أخطأت بالانتقال إلى تركيا و شغف الكرة أعادني إلى فرنسا”
بقلم فيصل زيان بوزيان
تحدث الدولي الجزائري ومتوسط ميدان نادي أنجي الفرنسي، زين الدين فرحات، عن العديد من الأمور المتعلقة بمسيرته الكروية.
وصرّح فرحات، أمس الأربعاء، للموقع الرسمي لـ”الليغ2″: “فقدت شغف ممارسة كرة القدم في تركيا، لم أجد معالمي لأن العقلية هناك مختلفة عن هنا بفرنسا”.
وأضاف فرحات:”أخطأت بالانتقال إلى نادي ألانيا، ولم يكن متوقعا أن أعود إلى فرنسا، لكن أردت استرجاع شغف ممارسة كرة القدم”.
وتابع المتحدث: “تلقيت إتصالاً من رئيس النادي، واتفقنا في 20 دقيقة، بعدها بيوم قررت الالتحاق بالنادي”.
وختم فرحات حديثه: “أستهدف أن أكون حاسماً وأكثر فعالية في مباريات فريقي، قوة نقطة فريقي هو المجموعة، ونعمل من أجل الصعود إلى “الليغ1”.
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