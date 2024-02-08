فرحات: “أخطأت بالانتقال إلى تركيا و شغف الكرة أعادني إلى فرنسا”

تحدث الدولي الجزائري ومتوسط ميدان نادي أنجي الفرنسي، زين الدين فرحات، عن العديد من الأمور المتعلقة بمسيرته الكروية.

وصرّح فرحات، أمس الأربعاء، للموقع الرسمي لـ”الليغ2″: “فقدت شغف ممارسة كرة القدم في تركيا، لم أجد معالمي لأن العقلية هناك مختلفة عن هنا بفرنسا”.

وأضاف فرحات:”أخطأت بالانتقال إلى نادي ألانيا، ولم يكن متوقعا أن أعود إلى فرنسا، لكن أردت استرجاع شغف ممارسة كرة القدم”.

وتابع المتحدث: “تلقيت إتصالاً من رئيس النادي، واتفقنا في 20 دقيقة، بعدها بيوم قررت الالتحاق بالنادي”.

وختم فرحات حديثه: “أستهدف أن أكون حاسماً وأكثر فعالية في مباريات فريقي، قوة نقطة فريقي هو المجموعة، ونعمل من أجل الصعود إلى “الليغ1”.