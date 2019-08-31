فرحات: “أفضل تسجيل هدف على منح ثلاثة تمريرات حاسمة”

كشف الدولي الجزائري زين الدين فرحات، عن الورالذي يلعبه في ناديه الجديد نيم، والأهداف التني يطمح لبلوغها نهاية الموسم الجاري.
وصرح زين الدين فرحات، لوكالة “فرانس براس”: “منصبي الأصلي هو مهاجم، وعلي أن أكون أكثر فعالية في منطة الجزاء”.
وأضاف: “أشعر بنفس المتعة، عند منح تمريرة حاسمة، أو عند تسجيل هدف، وأفضل تسجيل هدف، على منح ثلاثة تمريرات حاسمة”.
وعن أهدافه لهذا الموسم رفقة ناديه نيم، كشف فرحات: “منح 10 تمريرات حاسمة، وتسجيل 7 أهداف، وربما يمكنني بلوغ حتى 14 تمريرة حاسمة”.
يذكر أن زين الدين فرحات، بصم لحد الآن على تمريرتين حاسمتين بألوان ناديه الجديد نيم الفرنسي، من أصل ثلاثة مباريات للفريق في الليغ1.
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