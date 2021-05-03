فرحات أفضل ممرر حاسم في الدوري الفرنسي

يواصل النجم الجزائري “زين الدين فرحات”، التألق في الدوري الفرنسي، بالرغم من معاناة فريقه “نيم” في أسفل الترتيب.

وتمكن “فرحات” من الوصول للتمريرة الحاسمة العاشرة له هذا الموسم ليتصدر بذلك ترتيب أفضل الممررين الحاسمين في الليغ 1 رفقة “دولور”.

أداء “زينو” جعله يخطف أنظار العديد من الأندية الفرنسية التي ترغب في التعاقد معه مع نهاية الموسم الحالي.

فقد ساهم “فرحات” في تسجيل 15 هدف لفريقه هذا الموسم (5 أهداف و 10 تمريرات حاسمة).

يذكر أن اللاعب السابق لإتحاد العاصمة، كان قد صرح أن هذا الموسم هو الأخير له مع نادي “نيم” ويفكر في خوض تجربة جديدة.