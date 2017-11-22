فرحات أفضل مُمرر في “الليغ 2 “

عاد الجزائري “زين الدين فرحات” لاعب “لوهافر” الفرنسي ليتصدر ترتيب أفضل ممري “الليغ 2” حيث رفع رصيده إلى 7 تمريرات حاسمة هذ الموسم.

وكان فرحات قد منح زميله “جون فيليب” تمريرة حاسمة الذي سجل هدف التعادل ضد أجاكسيو لحساب الجولة الـ 15.

وفي ثاني موسم له، وصل لاعب “سوسطارة” سابقا إلى التمريرة الحاسمة رقم 15 في 48 مباراة شارك فيها مع لوهافر.

كما أن الموسم الكبير الذي يقدمه رفقة فريقه قد يشفع له في نهاية الموسم بالإنضمام إلى أحد أندية الليغ 1 .

فالعديد من الأندية الفرنسية تتابع اللاعب الجزائري وقد ينضم الى أحدها في الميركاتو الصيفي المقبل.