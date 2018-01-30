فرحات :”أنا مثل رونالدو ولكن..”

أظهر الدولي الجزائري، زين الدين فرحات ثقة كبيرة في مؤهلاته، وذلك عندما شبّه نفسه بالبرتغالي “كريستيانو رونالدو” من حيث الفعالية.

وصرح ضاحكا لقناة “بي إن سبورتس” :”كريستيانو هو مثلي الأعلى، صحيح أنه هداف بالدرجة الأولى، وأنا بمثابة رونالدو التمريرات الحاسمة”.

وأضاف بشكل أكثر جدية :”أسعى لتحطيم الرقم القياسي من حيث عدد التمريرات الحاسمة خلال موسم واحد، مع تسجيل سبعة أهداف”.

ويقترب نجم إتحاد العاصمة السابق من تحقيق مُبتغاه بمنحه 12 كرة حاسمة، أي على بعد ثلاث خطوات من هدفه “15كرة”.