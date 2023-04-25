فرحات.. الصيدلية المركزية للمستشفيات لم تشتك يوما من الموارد المالية

أكد المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، سمير فرحات، أن الأخيرة، لم تشتك يوما من الموارد المالية. موضحا أن السلطات العمومية وضعت كل الوسائل المالية بحوزة الصيدلة من أجل تموين وتخزين وتوزيع جميع المواد الصيدلانية المستلزمات الطبية. لوضعها تحت تصرف المستشفيات لخدمة المريض.

كما أشار سمير فرحات في تصريح للتلفزيون العمومي، إلى أنه في إطار تطهير ديون المستشفيات قامت السلطات العمومية بتدعيم خزينة الصيدلية المركزي. بـ75 مليار ينار في قانون المالية التكميلي 2022. وتبعتها 57 مليار دينار في إطار قانون المالية 2023. مضيفا أن الدولة لم تدخر أي جهد في أي وقت من أجل توفير الدواء بصفة مستدامة.

ومن جهتها، قالت سمية بن حميدة مديرة الصيدلة، أن أثناء جائحة كورونا كانت هناك ندرة كبيرة في الأدوية. موضحة أنه لم تكن الاستقلالية التامة.

كما دعت بن حميدة إلى الاستقلالية التامة في الإنتاج المحلي للأدوية من ناحية الإنتاج الدواء الكامل. أو حتى المواد الأولية. مضيفة “هكذا نستطيع القول أن استراتيجياتنا كانت كاملة”.