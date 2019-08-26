فرحات: “سعيد بأول تمريرتين حاسمتين لي في الليغ1”

عبّر الدولي الجزائري زين الدين فرحات، عن سعادته بمنح أول تمريرتين حاسمتين له في الليغ1 الفرنسية، خلال مباراة ناديه نيم، أمام موناكو.

وصرح زين الين فرحات، في هذا الخصوص، لقناة “بين سبورتس”: “أنا سعيد بأول تمريرتين حاسمتين لي في الليغ1 الفرنسية”.

وتابع الدولي الجزائري: “هذه هي وظيفتي، أنا ممرر، رغم أنه من الجيد تسجيل أهداف، أعطي كل شيء من أجل الفريق، والمجموعة”.

يذكر أن زين الذين فرحات، عاد أمس الأحد، بتعادل ثمين رفقة ناديه نيم، من ملعب موناكو، في مواجهة مواطنه إسلام سليماني، وزملائه.