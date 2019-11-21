فرحات شابخ: المترشحون للرئاسيات لديهم تحدي صعب وهو إقناع الشعب بالذهاب للتصويت

كشف فرحات شابخ ممثل مديرية الحملة الانتخابية للمترشح عزالدين ميهوبي أن لديهم تحدي صعب وهو إقناع الشعب بالذهاب للتصويت.

وأضاف فرحات شابخ أن المترشحين الخمس هدفهم الأول هو إخراج الشعب يوم 12 ديسمبر بقوة من أجل إختيار رئيس المقبل، والخروج من الازمة.

وخلال نزوله ضيفا على حصة 90 دقيقة بوليتيك صرح شابخ ان الحملة الانتخابية إنطلقت بقوة من يومها الاول والدليل الاستقبال الحار لميهوبي في ادرار.

واشار ممثل مديرية الحملة الانتخابية للمترشح عزالدين ميهوبي أن مرشحهم قام بعدة لقاءات مع المواطنين أين إستمع لإنشغالاتهم وآراءهم.

ونوه شابخ أن المهمة صعبة خصوصا وان هناك مؤيدين للمترشحين الخمس كما يوجد معارضين للإنتخابات وهذه هي الديموقراطية حقا .