فرحات ضمن أفضل الصفقات الأوروبية

تواجد الدولي الجزائري زين الدين فرحات، لاعب نادي نيم الفرنسي، ضمن التشكيلة المثالية، لأفضل الصفقات الصيفية الأخيرة في أوروبا.

وكشف موقع “هوسكورد” العالمي، عن تشكيلته لأفضل صفقات الأندية الأوروبية، الخاصة بالميركاتو الصيفي المنقضي.

وتواجد زين الدين فرحات، ضمن هذه التشكيلة، إلى جانب عدة أسماء كبيرة، على غرار غريزمان، نبيل فقير، سواريز، وغيرهم.

ويأتي هذا، بالنظر للإنطلاقة القوية التي سجلها الدولي الجزائري في الليغ1، بعدما بصم على هدف، وتمريرتين حاسمتين، في أربعة مباريات.

يذكر أن زين الدين فرحات، أمضى على عقد لثلاثة مواسم مع نادي نيم الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، قادما إليه من نادي لوهافر.