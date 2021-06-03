فرحات في مفاوضات مع “فينربخشة” !

كشفت مصادر صحفية تركية، أن اللاعب الجزائري “زين الدين فرحات”، قد دخل في مفاوضات مع نادي “فينربخشة” التركي من أجل الانضمام إليه في الميركاتو الصيفي، بعد موسم كبير قدمه في الدوري الفرنسي رفقة فريقه “نيم”.

وحسب ذات المصادر، فإن اللاعب الجزائري متحمس لخوض تجربة احترافية جديدة في الدوري التركي خاصة أن نادي “فيربخشة” فريق عريق ولديه أسماء كبيرة تلعب له على غرار الألماني مسعود أوزيل.

“فرحات” الذي صال وجال في الليغ 1 وبعد سقوط فريقه لدوري الدرجة الثانية وصلته العديد من العروض من طرف أندية فرنسية وغير فرنسية، على غرار عرض “غلاسكو رينجرز”، غير أن دخول “فنربخشة” على الخط قد يجعل الكفة تميل نحو الدوري التركي الذي يشهد تألق اللاعبين الجزائريين.