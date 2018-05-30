فرحات: “لا ننسى أنه في منصبي يوجد أفضل لاعب في إنجلترا”

أعرب اللاعب زين الدين فرحات عن إستعداده للعب في أي منصب يختاره الناخب الوطني رابح ماجر خلال المباراة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني بنظيره الرأس الأخضر يوم الجمعة.

ونشط لاعب لوهافر الفرنسي ندوة صحفية ظهيرة اليوم الأربعاء بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى قائلا:

“إذا وضعني المدرب في منصب مدافع أيمن لا يمكنني أن أرفض، صحيح انني لم أتعود على هذا المنصب، لكن من واجبي أن أقدم كل ما عندي من اجل الدفاع عن ألوان المنتخب الوطني، كما يجب أن لا ننسى ان منصب الجناح الايمن فيه أفضل لاعب في الدوري الإنجتليزي رياض محرز ومن الصعب منافسته”.