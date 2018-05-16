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فرحات: “لا يهم كيف نلعب.. المهم أن نحقق الفوز”

الرياضة
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فرحات: “لا يهم كيف نلعب.. المهم أن نحقق الفوز”
بقلم أمير بهلول

تحدث “زين الدين فرحات” لاعب لوهافر الفرنسي، عقب فوز فريقه سهرة أمس ضد “بريست” وأكد أنه في مثل هذه المباريات يجب تحقيق الفوز بغض النظر عن الأداء.

وقال زينو: ” لم نقدم مباراة كبيرة، لكننا حققنا الأهم وفزنا في المقابلة”.

وأضاف: “طبقنا تعليمات المدرب، الذي طلب منا أن نلعب ككتلة واحدة وأن نسجل على الأقل هدف واحد”.

وتابع: “ألعب في لوهافر لمدة سنتين وهذه المرة الأولى التي أعيش فيها هذه اللحظات الرائعة مع الجمهور”.

وختم كلامه: “الآن علينا التفكير في المباراة المقبلة، لقد بذلنا جهد كبير ضد بريست حان وقت الإسترجاع والتفكير في أجاكسيو”.

يذكر أن نادي لوهافر يلعب ” البلاي أوف” من أجل الصعود للليغ 1 .

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