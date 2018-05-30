فرحات:” لعشية يقولونا إذا نصومو ولاّ نفطرو ” !

أكد متوسط ميدان نادي لوهافر الفرنسيى زين الدين فرحات أنه يجهل موقف الطاقم الفني بخصوص الصيام يوم المباراة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني أمام البرتغال من عدمه.

ونشط اللاعب السابق لفريق إتحاد العاصمة ندوة صحفية ظهيرة اليوم الأربعاء بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى تحدث من خلالها عن هذه المباراة قائلا:

“ماجر قال لنا أنه لا يجب أن نفكر في البرتغال وأن نركز على لقاء الرأس الأخضر”.

وأضاف:”نهاية الموسم تكون صعبة على أي لاعب، لكن كانت لدينا فترة راحة قصيرة من أجل الإسترجاع، وأضن اننا جاهزون من أجل تقديم مباراة في المستوى إن شاء الله”.

وبخصوص الصوم يوم المباراة من عدمه قال: ” إلى حدا الآن مازال ماقلالوناش إذا نصومو ولا نفطرو”.