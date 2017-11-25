فرحات: “ماجر سينجح مع الخضر وسنعمل على التأهل إلى كان 2019”

يرى لاعب لوهافر الفرنسي، زين الدين فرحات، أنّ رابح ماجر سينجح مع المنتخب الوطني، وأنّ الخضر لديهم مجموعة جيدة.

قال فرحات في حوار مطوّل مع موقع “madeinfoot” الفرنسي نُشر اليوم السبت: “نملك مجموعة رائعة من اللاعبين في المنتخب”

وأضاف :”ماجر سينجح مع المنتخب، هو قريب من اللاعبين ويتحدث معنا باستمرار …أُحب هذا النوع من المدربين”.

وقال لاعب سوسطارة السابق: “الإقصاء من المونديال أمر صعب، سنعمل بجد للتأهل لكان 2019 وتحقيق نتائج إيجابية هناك”.

“كنت قريبا من الإنضمام إلى أتليتيكو مدريد”

وأكد فرحات أنه كان قريبا من الإنضمام لأتلتيكو مدريد الإسباني في سن 17: “نعم كنتُ ضمن مُخططات الأتلتيكو”.

وأضاف: “كان من الصعب علي الإبتعاد عن الجزائر في سن مُبكرة.. عن العائلة والأصدقاء أيضا”.

وأردف أيضا: “لم أكن جاهزا أنذاك.. لكن هدفي الآن هو الإمضاء في الدوري الإسباني أو الإنجليزي “.

“محرز نصحني بالإنتقال إلى لوهافر”

و بخصوص إنتقاله إلى لوهافر الموسم الماضي، وهو نفس الفريق الذي تخرج منه النجم الجزائري رياض محرز قال “زينو”

“إتصلت بمحرز قبل إمضائي في لوهافر.. لقد شجعني وأعطاني الكثير من النصائح “.

و يُعتبر فرحات أفضل ممرر في الدرجة الثانية الفرنسية بـ 7 تمريرات حاسمة.