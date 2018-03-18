فرحات: “ماجر قريب من اللاعبين”

أكد “زين الدين فرحات”، لاعب لوهافر الفرنسي، أنه فخور دائما بحمل ألوان المنتخب الوطني، خاصة تحت قيادة المدرب “رابح ماجر”.

وقال فرحات في تصريح لقناة “مونديال تي في” عبر اليوتوب”: “حمل ألوان المنتخب الوطني فخر لي ولعائلتي”.

وأضاف: “أنا هنا دائما لتلبية دعوة الخضر، وأقدم كل ما لدي من أجل مساعدة المنتخب وأيضا للحفاظ على مكانتي”.

وتابع: “ماجر قريب جدا من اللاعبين، ويبحث دائما ذلك، عادت تلك الأجواء الرائعة للمنتخب ولم لا يحقق ماجر النجاح”.

وختم كلامه: “الجزائري لديها العديد من المواهب وان شاء الله القادم أفضل”.