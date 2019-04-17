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فرحات متمسك بلقبه الشخصي ويكشف سبب تراجع أرقامه

الرياضة
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فرحات متمسك بلقبه الشخصي ويكشف سبب تراجع أرقامه
بقلم كريم.تيغرمت

كشف زين الدين فرحات، أمله في الحفاظ على لقبه كأفضل ممرر، موضحا  في ذات الوقت، سبب تراجع أرقامه هذا الموسم.

ونقل موقع “فرانس بلو” الفرنسي، تصريحات فرحات أين قال: “بالنسبة للموسم الماضي يمكن القول أن معدلي متوسط، ويمكنني تقديم الأفضل”.

وأضاف: “هدفي الأول مساعدت فريقي، بتقديم أفضل ما لدي، وإذا أنهيت الموسم كأحسن ممرر، سيكون أمرا رائعا بالنسبة لي، وللفريق”.

وأوضح فرحات: “الموسم الماضي كنت أتفاهم جيدا مع زميلي ماتيتا، الذي يحسن اللعب بالرأس، أين منحته العديد من التمريرات الحاسمة”.

وتابع: “هذا الموسم هجوم الفريق تغير مع تشينو، وآسي، اللذان يفضلان الكرة في القدم، لإنهاء اللقطة على طريقتهما، وهذا ما صنع الفارق بالنسبة لي”.


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