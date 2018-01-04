فرحات مطلوب في “أنجي” !

كشفت صحيفة “واست فرانس” المقربة من نادي “أنجي”، أنّ رئيس النادي “سعيد شعبان” يفكر جديا في ضم اللاعب الجزائري “زين الدين فرحات”.

“زينو” يتألق وبشكل كبير في الليغ 2 رفقة فريقه “لوهافر” الذي يرفض رحيله في هذا الميركاتو الشتوي.

ومما قد يعقد الوضعية أكثر كون اللاعب السابق لإتحاد العاصمة لا يزال مرتبطا مع نادي لوهافر إلى غاية 2019.

من جهة أخرى، سيكون بلايلي أول المرحبين بزميله السابق في إتحاد العاصمة واللذان صنعا معا أفراح سوسطارة.

ويريد شعبان تدعيم فريقه بلاعبيين مميزين لتفادي السقوط في نهاية الموسم والبقاء في حظيرة الكبار.