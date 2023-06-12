فرحات مهني و31 متهما من أعضاء “ماك” الإرهابية أمام محكمة الجنايات غدا

من المرتقب أن تفتح محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء غدا الثلاثاء ، ملف زعيم حركة الإرهابية الانفصالية “ماك”. المتهم الفار “فرحات مهني”. برفقة 31 متهما بينهم 18 موقوفا بالمؤسسة العقابية الحراش و7 غير موقوفين، والبقية في حالة فرار.

وفي ملف القضية يواجه المتهم الفار “فرحات مهني” ومن معه تهما ثقيلة تتعلق بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية.تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، والانخراط و المشاركة في الجمعيات والتنظيمات. والجماعات المنظمات التي يكون غرضها او أنشطتها إرهابية وتخريبية تقع تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. بالإضافة الى جناية استخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال لتجنيد اشخاص لصالح تنظيم إرهابي .

كما يتابع المتهمون بجناية حيازة مخزن للعتاد الحربي والأسلحة و الذخيرة و العتاد. والتجهيزات المنتمية الى الاصناف1 2 3 4 و5 بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.

بالإضافة الى تهم تتعلق بجنحة تلقي أموال من خارج الوطن في اطار جماعة او تنظيم قصد القيام. بأفعال من شانها المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية و السلامة الترابية تنفيذا لخطة مدبرة داخل الوطن وخارجه. جنحة الاستعمال بغير حق بدلة نظامية. بالإضافة الى جنحة نشر وتروي عمدا لأخبار و انباء كاذبة و مغرضة بين الجمهور. من شانها المساس بالأمن العمومي و النظام العام0. وكذا جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن ،و جنحة اقتناء عتاد حربي من الأصناف 1،2و 3 بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا .

ويتابع أعضاء من حركة الماك أيضا بجنحة استعمال بغير حق بدلة نظامية، جناية المتاجرة في العتاد حربيو الأسلحة. من الصنف 1،2و 3 بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا. بالإضافة الى جناية صناعة عتاد حربي دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا. أيضا جناية زرع بطريقة غير مشروعة حشيش القنب الهندي.

للإشارة فقد سبق لمحكمة الحال، ان أدانت ” فرحات مهني” غياييا بالسجن المؤبد. مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي الصادر في حقه، لمتابعته رفقة متهمين آخرين في ملفات ذات طابع جنائي.