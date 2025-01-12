فرحات هداف ويساهم في فوز أنجي على حساب مونبوليي

ساهم الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، اليوم الأحد، في الفوز الذي حققه ناديه أنجي، على حساب مونبوليي، لحساب الليغ1.

وبدأ فرحات هذه المباراة، مع ناديه أنجي، من على دكة البدلاء، فيما شارك الثاثي الجزائري الآخر، حيناد عبدلي، هاريس بلقبلة، وفريد الملالي أساسيين.

كما سجل فرحات دخوله في الدقيقة الـ65، ليتمكن في الدقيقة الـ95 من البروز، بتسجيله الهدف الثالث لناديه أنجي، بعد تمريرة حاسمة من مواطنه بلقبلة.

وأنهى زين الذين فرحات، والثلاثي الجزائري الآخر، هذه المباراة مع ناديه أنجي، لصالحهم بثلاثية مقابل هدف واحد، على حساب مونبوليي.