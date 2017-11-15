فرحات: “هناك نفس جديد في المنتخب مع ماجر”

أشاد متوسط ميدان المنتخب الوطني، زين الدين فرحات، بالعمل الذي يقدمه الناخب الوطني، رابح ماجر على رأس العارضة الفنية للخضر.

وقال لاعب نادي لوهافر الفرنسي بعد نهاية مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب إفريقيا الوسطى:

” الحمد لله في الأيام الـ 10 الأخيرة، عملنا جيدا رفقة الطاقم الفني الجديد، وبعض اللاعبين الجدد”. وأضاف:

“قدمنا مباراة رائعة أمام منتخب نيجيريا، فلا يخفى عليك أنّ أرضية الميدان كانت سيئة نوعا ما، إلا أننا حققنا التعادل”.

وثمن فرحات الفوز الذي حققه فريقه أمام إفريقيا الوسطى قائلا: “اليوم أكدنا بهذا الفوز النتيجة التي حققناها أمام نيجيريا”.

وأضاف: “هناك نفس جديد مع المدرب الجديد، قوتنا في المجموعة وإن شاء الله سنواصل على نفس المنوال “.