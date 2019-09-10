فرحات وسليماني من بين أفضل الصفقات في الدوري الفرنسي

كشفت مجلة “فرانس فوتبول” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، عن أفضل الصفقات في الدوري الفرنسي بعد نهاية الميركاتو الصيفي.

واحتل الجزائري “زين الدين فرحات” المركز الـ 6 كأفضل صفقة في الدوري الفرنسي متفوقا على صفقة انتقال “نافاس” إلى “باريس سان جيرمان.

وأشادت المجلة الفرنسية بإمكانيات اللاعب السابق لنادي “لوهافر” والذي تألق بشكل كبير في بداية الموسم حيث منح تمريرتين حاسمتين وسجل هدفا في الليغ 1.

أما الجزائري الثاني فهو “إسلام سليماني” الذي احتل المركز الـ 10 بعد انتقاله لنادي “موناكو” في آخر انفاس الميركاتو قبل أن يبصم على 3 أهداف في مباراتين لحد الآن.