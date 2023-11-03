فرحات وعبد اللي ضمن قائمة انجي في مواجهة فالنسيان

يتواجد الثنائي الجزائري حيماد عبد اللي و زين الدين فرحات في قائمة أنجي الموسعة التي سيعتمد عليها أمام الضيف فالنسيان.

وستلعب المباراة المنتظر أن تكون قوية و مثيرة، بملعب “ريموند كوبا” ضمن الجولة 13 من عمر الليغ 2.

وجدد مدرب أنجي الفرنسي ثقته في الثنائي الجزائري. خاصة زين الدين فرحات الذي أصبح ركيزة في الفريق رغم أنه استقدم خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي المنصرم.

ويسعى أنجي لخطف نقاط المباراة للصعود إلى المرتبة الثانية أو حتى الأولى في حالة خسارة كل من نادي لافال وسانت ايتيان في الجولة المقبلة.

ويحتل أنجي المرتبة الثالثة برصيد 23 مبتعدا عن الرائد بـ 3 نقاط فقط.

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