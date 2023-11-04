فرحات وعبد اللي أساسيان في قمة الليغ 2

يتواجد الدوليان الجزائريان زين الدين فرحات وحيماد عبد اللي في التشكيلة الأساسية. لفريق أنجي في قمة اليوم من الليغ 2 أمام فالنسيان.

ويسعى فرحات وعبد اللي لقيادة ناديهما أنجي للتقدم بشكل أكبر إلى منصب الريادة أو اعتلائه في حالة خسارة الرائد والوصيف.

وأصبح الثنائي الجزائري ركيزة في نادي أنجي الذي كشر على أنيابه مبكرا، للعب ورقة العودة إلى الليغ 1 بعدما سقط الموسم الماضي الى الليغ 2.

و يعول مدرب أنجي الفرنسي كثيرا على خدمات “زينو” الذي لقي معالمه منذ التحاقه بالنادي. في أخر ساعات الميركاتو الصيفي المنصرم.

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