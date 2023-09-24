فرحات يبصم على أول تمريرة حاسمة في “الليغ2”

قاد الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، ناديه أونجي الفرنسي، لتحقيق انتصار ثمين أمس السبت، أمام الضيف باستيا، بثنائية نظيفة، لحساب الجولة الـ 7.

وقدم لاعب الخضر، تمريرة الهدف الأول، لزميله بياريك كابل، في الدقيقة 29، بعد تنفيذه لركنية، خلال أول مشاركة له أساسيا مع أونجي، الذي التحق به الصائفة الحالية، قادما من ألانيا سبور التركي.

للإشارة فإن فرحات الذي استبدل عند الدقيقة الـ 78 من عمر مباراة أمس أمام باستيا، كان قد شارك بديلا، في الجولة الـ 6 أمام روديز، خلال آخر 26 دقيقة، من اللقاء الذي سقط فيه أونجي بنتيجة 4-1.