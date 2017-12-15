فرحات يبصم على تمريرة حاسمة جديدة

بصم الدولي الجزائري زين الدين فرحات على تمريرة حاسمة جديدة في دوري الدرجة الثانية الفرنسية، معززا بذلك صدارته لترتيب أحسن الممررين.

حيث قدم اللاعب لوهافر الفرنسي كرة في الدقيقة الـ 11 حولها زميله أبينيزير لهدف، في اللقاء الجاري الآن أمام منافسه نادي “نيور”.

ورفع “زينو” بذلك عدد تمريراته الحاسمة إلى تسعة، ما مكّنه من تعزيز صدارته لترتيب أحسن ممرري البطولة الفرنسية الثانية.

للإشارة، فإن اللاعب السابق لسوسطارة يقدم مستويات كبيرة في ثاني موسم إحترافي له، ما جعله محل إهتمام العديد من نوادي الليغ1.