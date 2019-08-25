فرحات يتألق بتمريرتين حاسمتين أمام موناكو

ساهم الدولي الجزائري زين الدين فرحات، في عودة فريقه نيم، بتعادل ثمين من ملعب موناكو، خلال المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الليغ1 الفرنسية.

ودخل زين الدين فرحات، أساسيا في هذه المباراة، أين بصم على مردود كبير، في مواجهة مواطنه إيلام سليماني، وزملائه.

ومنح “زينو”، تمريرة الهدف الأول لزميله رومان فيليبوتو، في الدقيقة الـ70، قبل أن يمنح تمريرة حاسمة أخرى في الدقيقة الـ82 لزميله دانكي.

وأكد زين الدين فرحات، من جديد، أنه يستحق مكانة أساسية في تشكيلة ناديه الجديد نيم، الذي انضم اليه الصيف الجاري، قادما من نادي لوهافر.