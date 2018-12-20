فرحات يتألق ويقود “لوهافر” لربع نهائي كأس الرابطة الفرنسية

تألق الجزائري “زين الدين فرحات” مع فريقه “لوهافر” الفرنسي في مباراة أمس الأربعاء حينما قاد فريقه للفوز ضد “نيم” والتأهل لربع نهائي كأس الرابطة الفرنسية.

واختارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية “زينو” نجم المباراة دون منازع، حيث صال وجال في الملعب ومنحته علامة 8/10.

أداء “فرحات” يتطور من مباراة لآخرى وهذا ما سيعود بالفائدة عليه أولا وعلى المنتخب الوطني الجزائري ثانيا.

فوجوده في هذا المستوى يعني أن لدى “بلماضي” العديد من الحلول على الجهة اليمنى من أجل اختيار الأفضل قبل بداية كأس أمم إفريقيا 2019.