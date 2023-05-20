فرحات يحتفل على طريقته الخاصة بتأهل الاتحاد لنهائي كأس الكاف

احتفل الدولي الجزائري زين الدين فرحات، لاعب ألانيا سبور التركي، بتأهل فريقه السابق اتحاد العاصمة لنهائي كأس الكاف.

وبهذه المناسبة، نشر فرحات، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على “انسغرام”، ظهر من خلاله وهو يحتفل بتأهل الاتحاد، مستعملا الألعاب النارية.

كما أرفق اللاعب الأسبق للاتحاد، هذا الفيديو، بتعليق قال فيه: “زينو، واتحاد العاصمة، قصت حب كبيرة”.

يذكر أن زين الدين فرحات، يعد من خريجي فريق اتحاد العاصمة، وحمل ألوان هذا الأخير لعدة مواسم قبل احترافه في أوروبا.