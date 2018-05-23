فرحات يدخل إهتمامات سانت إيتيان الفرنسي

يضع نادي سانت إيتيان، الناشط في “الليغ1” الفرنسية، إسم زين الدين فرحات، ضمن قائمة أبرز اللاعبين الذين يسعى للتعاقد معهم هذا الصيف.

وكشفت موقع “فوت سور7” الفرنسي، أن إهتمام مسؤولي سانت إيتيان، بخدمات فرحات، عائد بالدرجة الأولى لما قدمه مع فريقه لوهافر.

حيث تمكن متوسط ميدان الخضر، من تقديم 20 تمريرة حاسمة في الموسم المنقضي، ليتم إختياره كأفضل ممرر في “الليغ2” الفرنسية.

وحسب موقع “تراسفر ماركت” العالمي، فإن القيمة السوقية لفرحات تقدر بـ2 مليون أورو، وهو المبلغ الذي لن يقف عائقا أمام رغبة سانت إيتيان.

يذكر أن زين الدين فرحات (25 سنة)، ضيع الصعود إلى الليغ1 الفرنسية هذا الموسم رفقة ناديه لوهافر، المرتبط معه بعقد إلى غاية صيف 2019.