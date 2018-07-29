فرحات يدفع ثمن تمرده

سيغيب الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، عن مباراة فريقه لوهافر، لحساب الجولة الأولى من الليغ2 الفرنسية، في موسمها الجديد.

وكشفت صحيفة “تيليغرام” الفرنسية، أن سبب غياب فرحات عن هذه المواجهة، يعود لتمرده، ومقاطعته التحضيرات الصيفية لناديه لوهافر.

وصرح مدرب لوهافر، أوزفالد أونشو، في هذا الخصوص: “فرحات عاد لتدريبات الفريق الجمعة الماضي فقط، وقررنا استبعاده بسبب نقص التحضير”.

وكان فرحات، قد قاطع التحضيرات الصيفية لفريقه، في محاولة منه لإجبار مسؤوليه للموافقة على مغادرته النادي في الميركاتو الصيفي الجاري.

يذكر أن زملاء زين الدين فرحات، سيفتتحون مشوارهم في الليغ2 الفرنسية، السبت المقبل، بمواجهة نادي لوريون.