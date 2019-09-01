فرحات يرد على الساخرين ويعود للخضر من أوسع الأبواب

تمكن الدولي الجزائري زين الدين فرحات، من الرد على الساخرين منه، من خلال عودته للمنتخب الوطني ومن أوسع الأبواب.

وإستحق زينو التواجد في القائمة النهائية المعنية بتربص سبتمبر، وهو الذي يُقدم مُستويات كبيرة في الليغ 1 الفرنسية هذا الموسم.

وتمكن الجناح الطائر بعد مرور أربع جولات من تسجيل هدف ومنح تمريرتين حاسمتين، مُرفقة بعروض جعلت محل إشادة في “ليغزاغون”.

وكان اللاعب الأسبق لإتحاد العاصمة محل سُخرية الكثير من الجماهير الجزائرية، منذ أشهر طويلة بسبب تصريحه الشهير بخصوص كريستيانو رونالدو.

ويتذكر الجميع الجملة الغريبة التي قالها إبن برج منايل عن “الدون” :”تبكي يما وماتبكيش يماه”، قبل ودية منتخبنا أمام البرتغال.

وسينال صاحب الـ26 عاما ينال لأول مرة مع بلماضي، وهو المُستبعد منذ المُباراة السالف ذكرها، والتي لُعبت في صيف 2018.