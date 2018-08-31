فرحات يرد على بلماضي بطريقته الخاصة !!

رد النجم الدولي الجزائري زين الدين فرحات بطريقته الخاصة على الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي الذي أبعده من المنتخب الوطني.

وقاد فرحات فريقه لوهافر الفرنسي سهرة اليوم الجمعة للفوز على أورليان بثلاثية لهدف في الجولة ال6 من الدرجة الثانية الفرنسية.

وكان “زينو” وراء الهدف الأول لناديه في الدقيقة ال22 عندما مرر كرة على طبق لزميله “بان” منح من خلالها الأخير التقدم لأصحاب الأرض.

وقام مدرب لوهافر بإستبدال فرحات في الدقيقة ال68 بينما شارك كريم زياني في كامل أطوار اللقاء من جانب أورليان وتلقى بطاقة صفراء في الدقيقة ال34.