فرحات يساهم بتمريرة حاسمة في فوز ناديه أنجي أمام بوردو

ساهم الدولي الجزائري زين الدين فرحات، في الفوز الذي حققه ناديه أنجي، أمس السبت، على حساب فريق بوردو.

وشارك فرحات، أساسيا، كعادته ضمن تشكيلة ناديه أنجي، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ11 من الليغ2 الفرنسية.

وقدم الدولي الجزائري مردود في السمتوى، كما منح تمريرة حاسمة في الدقيقة الـ60، جاء على اثرها الهدف الثاني لناديه أنجي.

وانتهى هذا اللقاء، بفوز زين الدين فرحات، وناديه أنجي، بنتيجة هدفين دون رد، على حساب الضيف نادي بوردو.