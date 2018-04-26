فرحات يسعى لرفع عداده أمام أجاكسيو

عبر الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، عن رغبته في تقديم المزيد من التمريرات الحاسمة لفائدة فريقه لوهافر، في المباراة المقبلة التي ستجمعهم بنادي أجاكسيو.

ونشر نادي لوهافر الفرنسي، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، نقل من خلالها تصريحات لاعبه الجزائري، زين الدين فرحات أين قال.

“غدا سأقدم كل ما لدي، إذا تمكنت من تقديم تمريرات حاسمة أخرى سيكون أمرا جيدا، الأهم هو تسجيل الأهداف”.

وسيواجه لاعب الخضر، غدا الجمعة، رفقة فريقه لوهافر الفرنسي، نادي أجاكسيو، لحساب الجولة الـ33 من الدوري الفرنسي في درجته الثانية.

يذكر أن “زينو”، حَطّم الرَقم القِياسي في عدد التمريرات الحاسمة خلال الموسم الواحد، في الليغ 2، بعد بلوغه التمريرة رقم 16 هذا الموسم.