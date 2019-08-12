فرحات يسقط بثلاثية في أول ظهور له في الليغ1

إنهزم الدولي الجزائري زين الدين فرحات، أمس الأحد، رفقة ناديه نيم الفرنسي، بنتيجة 3-0، أمام باريس سان جيرمان، لحساب الجولة الأولى من الليغ1.

وشارك زين الدين فرحات، أساسيا، وفي كامل أطوار هذه المواجهة التي جمعتهم بحامل اللقب، نادي بي أس جي، على ملعب هذا الأخير.

وكان مردود اللاعب السابق لإتحاد العاصمة، دون المتوسط، في هذه المباراة، حسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، التي منحته تنقيط 4/10، على آدائه.

يذكر أن زين الدين فرحات، أمضى لثلاثة مواسم في نادي نيم الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قادما إليه من نادي لوهافر.