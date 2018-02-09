فرحات: “يشرفني أن أكون مهما في فريقي.. لكنها مسؤولية كبيرة”  

تحدث اللاعب الجزائري لفريق لوهافر الفرنسي، عن تألقه اللافت للانتباه الذي يسجله هذا الموسم في الدرجة الثانية الفرنسية، باعتباره أحسن ممرر في الليغ 2.

ويواجه إبن مدينة برج منايل أمسية اليوم الجمعة منافسه المباشر على لقب أفضل ممرر في الدرجة الثانية الفرنسية جوليان فوسوريي الذي ينشط في نادي بريست في إطار الجولة الـ25 من البطولة الفرنسية.

وقال اللاعب السابق لفريق إتحاد العاصمة في حوار حصري مع الموقع الرسمي لفريق لوهافر :

“ستكون مباراة مهمة أمام فريق بريست من أجل البقاء في سباق الصعود إلى القسم الأول، لقد حضرنا جيدا لهذه المباراة من أجل إستدراك النقاط التي خسرناها أمام أورليان”

وبخصوص مواجهته للاعب جوليان فوسوريي أمسية اليوم قال فرحات:

“صراحة لا أفكر كثيرا في الصراع على لقب أحسن ممرر..لأنني هنا من أجل مساعدة فريقي وتأدية واجبي على أحسن وجه بصناعة الأهداف أو تسجيلها، المهم هو أن يفوز فريقي”.

وأضاف: ” إذا إلتقيت فوسوريي أمسية اليوم فسأتقدم للحديث معه لمدة دقيقتين وأطالبه بخفض الريتم نوعا ما …(مازحا) ”

ومن ناحية المستوى الشخص لزيد الدين فرحات، أكد لاعب المنتخب الوطني أنه يشعر بمسؤولية كبيرة في ناديه الفرنسي الذي انضم إلى صفوفه منذ سنة ونصف قائلا:

“أنا أشعر انني في بيتي هنا في لوهافر، وأنا أواصل العمل حتى لو أقدم مباريات جيدة فإنه علي أن أبقى الأرجل على الأرض”.

وأضاف: ” أعتقد أن الفريق يعتمد علي أكثر هذا الموسم، وهذا أمر يشرفني، ولكنها مسؤولية كبيرة على عاتقي”.

وإختتم فرحات حادثه بالتطرق إلى التطور البدني الذي شهده منذ التحاقه بالنادي الفرنسي قائلا:

“أعتقد انني أسجل تطورا كبيرا من الجانب البدني مقارنة بالموسم الماضي، أين كنت بحاجة لوقت كبير من أجل الإسترجاع”.