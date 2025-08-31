فرحات يصل إلى زرالدة لترسيم التحاقه بالمولودية

حسمت إدارة مولودية الجزائر، صفقة جديدة في فترة التحويلات الصيفية التي ستختتم سهرة اليوم الأحد، ويتعلق الأمر بلاعب أونجي الفرنسي السابق زين الدين فرحات.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”النهار” أن فرحات، الذي كان قريبا من التوقيع في شبيبة القبائل. وصل صبيحة اليوم الأحد، إلى مقر المولودية بزرالدة، من أجل توقيع عقده رسميا مع الفريق.

كما أبرزت نفس المصادر، أن فرحات اتفق مع مسؤولي “العميد” على توقيع عقد يربطه بالفريق إلى صيف 2027، على أن يتم تقديمه رسميا في الساعات القليلة المقبلة.

وبذلك، سيكون لاعب اتحاد العاصمة السابق، رابع صفقات المولودية الصيفية. بعد كل من أيمن بوقرة، القادم من شباب قسنطينة. والحارس أليكسيس قندوز، القادم من بيرسبوليس الايراني، والحسن بانغورا، المستقدم من نادي ميلو الغيني.