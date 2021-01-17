فرحات يصنع الحدث في فرنسا

قدّم النجم الجزائري “زين الدين فرحات” مباراة كبيرة أمام “أولمبيك مارسيليا” أمس السبت في الدوري الفرنسي.

ونجح “فرحات” في قيادة فريقه لتحقيق فوز مثير أمام “لوام” بنتيجة هدفين لهدف واحد.

“زينو” كان الكل في الكل في نادي “نيم”، فالجهة اليمنى كانت ملكه وصال وجال فوق أرضية الميدان.

هذا الأداء جعل الفرنسيين يشيدون كثيرا بإمكانياته الكبيرة، بل راح البعض يؤكد أن هذا الموسم هو الأخير له مع “نيم”.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الفرنسي عبر “التويتر”: “احذر من جبهة يمنى بها زين الدين فرحات”.

وجاء أيضا: “الجزائري يساهم في حصد نيم النقاط الثلاث أمام مارسيليا”.