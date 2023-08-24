فرحات يعطي موافقته للانضمام إلى شباب بلوزداد

أعطى الدولي الجزائري زين الدين فرحات موافقته النهائية، اليوم الخميس، لإدارة الرئيس مهدي رابحي قصد حمل ألوان شباب بلوزداد.

وكشف مصدر “النهار” أن زين الدين فرحات سيحل خلال الأيام القليلة المقبلة بمكتب الرئيس رابحي، قصد ترسيم إلتحاقه بحامل لقب البطولة الموسم الماضي.

ويبدو أن المشاركة المعتادة لأبناء “العقيبة” في المنافسة القارية أصبحت تستهوي اللاعبين الذي يملكون خبرة كبيرة على المستوى الدولي. وحتى اللذين ينشطون في الخارج.

يشار، إلى أن “زينو” سينتقل إلى الشباب العاصمي قادما من نادي ألانيا سبور التركي.

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