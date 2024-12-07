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الرياضة

فرحات يعود إلى قائمة أونجي بعد غياب طويل

بقلم محمد لمين صحراوي
فرحات يعود إلى قائمة أونجي بعد غياب طويل
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سجّل اللاعب الجزائري، زين الدين فرحات، عودته إلى قائمة ناديه أونجي الفرنسي، بعد غياب استمر لأزيد من شهرين كاملين، بسبب الإصابة.

وأعلن مدرب أونجي، ألكسندر دوجو، عن قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهة اليوم السبت، أمام أولمبيك ليون، والتي عرفت تواجد فرحات. الغائب منذ إصابته في لقاء الجولة الـ 7 أمام أولمبيك مارسيليا يوم 4 أكتوبر الماضي. إلى جانب الثلاثي الجزائري الآخر، الملالي، عبدلي وبلقبلة.

بينما ستشهد مواجهة اليوم المندرجة ضمن فعاليات الجولة الـ 14 من “الليغ1”. غياب لاعب “الخضر” سعيد بن رحمة، من جانب أولمبيك ليون، بسبب معاناته من إصابة. تعرض لها في لقاء الجولة الفارطة، أمام ناديه السابق نيس.

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