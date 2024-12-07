فرحات يعود إلى قائمة أونجي بعد غياب طويل

سجّل اللاعب الجزائري، زين الدين فرحات، عودته إلى قائمة ناديه أونجي الفرنسي، بعد غياب استمر لأزيد من شهرين كاملين، بسبب الإصابة.

وأعلن مدرب أونجي، ألكسندر دوجو، عن قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهة اليوم السبت، أمام أولمبيك ليون، والتي عرفت تواجد فرحات. الغائب منذ إصابته في لقاء الجولة الـ 7 أمام أولمبيك مارسيليا يوم 4 أكتوبر الماضي. إلى جانب الثلاثي الجزائري الآخر، الملالي، عبدلي وبلقبلة.

بينما ستشهد مواجهة اليوم المندرجة ضمن فعاليات الجولة الـ 14 من “الليغ1”. غياب لاعب “الخضر” سعيد بن رحمة، من جانب أولمبيك ليون، بسبب معاناته من إصابة. تعرض لها في لقاء الجولة الفارطة، أمام ناديه السابق نيس.

Le groupe des vingt 𝗴𝘂𝗲𝗿𝗿𝗶𝗲𝗿𝘀 sélectionnés pour affronter l’Olympique Lyonnais ⚔️ Prêts pour le dernier match de l’année à la maison ? 🔥 pic.twitter.com/LDxIgp3kv6 — Angers SCO (@AngersSCO) December 6, 2024