فرحات يغادر لوهافر ويختار وجهته الجديدة

غادر الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، ناديه لوهافر الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ليتجه لخوض تجربة جديدة في الليغ1 الفرنسية.

وكشفت صحيفة “فرانس فوتبول”، أن الصاعد الجديد لليغ1 الفرنسية، نادي نيم الفرنسي، توصل إلى إتفاق نهائي مع زين الدين فرحات، لضمه للفريق.

ومن المرتقب أن يجتاز فرحات، الفحص الطبي اليوم الأربعاء، قبل التوقيع على عقده الجديد، مع نادي نيم، والذي يمتد لثلاث سنوات.

يذكر أن زين الدين فرحات (26 عاما)، سينضم لنادي نيم الفرنسي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي لوهافر، نهاية الموسم الكروي المنصرم.