فرحات يفتح النار على رئيس نيم:”لن أسامحك أبدا”

فتح النجم الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، النار على رئيس فريق نيم أولمبيك الفرنسي بسبب ما حدث له الموسم المنقضي.

وقال فرحات في تصريحات لراديو مونت كارلو اليوم الأربعاء:”ما حدث هذا الموسم غير معقول، وحان الوقت لأتحدث”.

كما أضاف:”في فترة الميركاتو طلب رئيس النادي قيمة 2.5 مليون يورو لتسريحي، ووصله عرض بقيمة 3.5 مليون، لكنه طلب مني الانتظار إلى اخر أسبوع، لربما تكون هناك عروض أكبر، لكن ضاع كل شيء”.

وختم:”لقد ضيعت موسما بسببه ولن أسامحه أبدا.. الان أمتلك عدة عروض من أندية فرنسية، وأخرى من خارج فرنسا، سأدرسها بتريث، رغم أنني لا زلت أفضل الاستمرار بالدوري الفرنسي، لأثبت بأنني لازلت هنا”.