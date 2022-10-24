فرحات يفرض التعادل ضد غالاتاسراي في الدوري التركي

قاد الدولي الجزائري زين الدين فرحات، ناديه ألانيا سبور، لفرض التعادل على منافسه غالاتاساراي في الجولة العاشرة من الدوري التركي.

وشارك فرحات في اللقاء، الذي لُعب أمس الأحد، بديلا بداية من الدقيقة الـ73، لما كان فريقه متأخرا في النتيجة 2.1.

وليتمكن بعدها لاعب إتحاد العاصمة السابق، فرحات، من تقديم تمريرة حاسمة في الدقيقة الـ91، أنقذ بها فريقه من الهزيمة.