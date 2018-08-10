“فرحات” يفوز بقبضته الحديدية ويقترب من “مونبوليي”

أصبح الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، على بعد خُطوة فقط من تحقيق حُلمه باللعب في “الليغ 1” من بوابة “مونبوليي”.

وكشف، “فانسون فولب”، رئيس “لوهافر” بأن إدراته بصدد المُوافقة على العرض الذي وصلها بشأن أفضل مُرر حاسم في الليغ 2.

وصرّح قائلا :”بشأن زينو، لدينا عرض يقترب من رغبتنا، وأعتقد بأنه سيُغادرنا قبل غلق الميركاتو الصيفي”.

ليُواصل :”أريد التأكيد على أننا لانسعى بكل الطرق لبيع “زينو”، بل سنوافق على المُقترح الذي يتناسب مع طموحاتنا”.

ووفقا لوسائل الإعلام الفرنسية، فإن “الهاك” يتجه لقبول عرض “مونبوليي” والذي يصل حدود الـ6 ملايين أورو.